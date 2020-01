La presse sénégalaise narre la visite d’Erdogan

Publié le 29.01.2020 à 11h18 par APA











Les journaux sénégalais, reçus mercredi à APA, traitent principalement des retombées de la visite officielle de deux jours du président turc Recep Tayyip Erdogan mais aussi de la saisie d'une importante quantité de cocaïne au Port Autonome de Dakar.Le Soleil informe que « le Sénégal et la Turquie ont paraphé sept accords de coopération dans (les) domaines de la culture, de la santé, de l'éducation, de la défense, de la politique de la diaspora, de la gestion des accidents et du sport ». Le quotidien national indique les deux pays ont réaffirmé leur « volonté de porter le volume (de leurs échanges commerciaux) à un milliard de dollars (595 milliards F CFA). « Nous devons davantage consentir des efforts pour développer (nos) liens commerciaux », a souhaité le président Recep Tayyip Erdogan dont les propos sont rapportés par Le Soleil. Sud Quotidien indique que « l'axe Dakar-Ankara (adopte le mode) fast-track ». Dans ce journal, Macky Sall a souligné que « (les) accords signés vont contribuer à l'amélioration du cadre juridique » de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Turquie. De son côté, EnQuête se fait l'écho de « la bonne moisson turque ». Selon ce journal, « comme en 2018, le président Macky Sall continue de réclamer l'accès de l'arachide sénégalais au marché turc. Pendant que le Sénégal ne bouge pas, la Turquie, elle, voit encore plus grand et fixe ses ambitions à un milliard de dollars ». A en croire Le Quotidien, « Macky et Erdogan (sont) pour la diplomatie de l'arachide ». L'AS informe que « Macky offre le fer à Erdogan malgré l'alerte d'Ousmane Sonko (Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, opposition) et de Pierre Goudiaby Atepa (président du mouvement Sénégal rek, opposition) sur le contrat de Tosyali ». Dans les colonnes de WalfQuotidien, le chef de l'Etat sénégalais a révélé que cette entreprise turque « va investir 400 millions de dollars (238 milliards F CFA) pour la création d'une aciérie et la production de fer au Sénégal ».

Sur un tout autre sujet, Le Quotidien, sous le titre « PAD répit pour Grande Nigeria », rapporte que « la Douane a découvert 120 kilogrammes de cocaïne d’une valeur de 9,6 milliards F CFA dans le système de ventilation de Grande Nigeria, plus de six mois après la saisie de plus de 700 kilogrammes dans le même navire ».

D’après L’Observateur, « une source tenue secrète (a informé) la Douane » et « une équipe de l’Unité Mixte de Contrôle des Conteneurs et des Navires (UMCC) de la subdivision de la Douane du Port Autonome de Dakar, secondée par des éléments de la Police scientifique et de l’Orctis (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants), a investi le navire ».