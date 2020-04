La presse sénégalaise fait le décompte macabre du Covid-19

L’augmentation des décès liés au Covid-19 et la psychose grandissante causée par la pandémie au sein de la société sont les sujets les plus en vue dans les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA.« 8e et 9e morts du coronavirus ce week-end », titre Vox Populi, soulignant qu’un imam de 88 ans est mort chez lui à Thiès samedi avant qu’il ne soit imité, le lendemain soir à Touba, par une dame de 60 ans lors de son transfert au centre de traitement.

Libération déplore « 126 cas et 2 morts en 48 heures » et fait savoir que 86 personnes sont placées en quarantaine après le décès d’un imam à Thiès.

Le journal retrace par ailleurs le « parcours inquiétant » de la Guinéenne, testée positive au nouveau coronavirus, et « qui sème la psychose à Vélingara ».

Selon Le Quotidien, le cas importé a fait son « retour via Jakarta » dans le pays. La dame venue de Guinée a en effet empruntée une moto-taxi pour franchir la frontière, explique le journal.

L’Observateur dévoile « les secrets de la mort de Lamine Sène », l’imam de Bountou Dépôt de Thiès qui « pensait souffrir de simple grippe » avant de mourir du Covid-19.

Les cas communautaires aussi continuent de flamber et causent une « psychose générale à Tamba, Kaolack et Mbour », constate L’AS.

