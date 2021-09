La presse sénégalaise à fond sur l’affaire du trafic de passeports

Les quotidiens sénégalais, parvenus jeudi à APA, traitent principalement de cette histoire mettant en cause des activistes et des députés.Placés sous mandat de dépôt mercredi, Kilifeu et Simon du mouvement citoyen Y’en a marre reçoivent leur « passeport pour la prison », titre Le Quotidien qui souligne qu’ils ont été inculpés pour trafic de migrants, faux et usage de faux…

L’Observateur ajoute « l’association de malfaiteurs » parmi les chefs d’inculpation retenus contre les deux activistes avant de revenir sur « Simon, l’accident vasculaire cérébral et le mandat de dépôt ». Le journal note également que l’Assemblée nationale traîne « une image en plein trafic » avec les députés cités dans la « série d’affaires à retentissement ».

EnQuête fait un focus sur Thierno Amadou Diallo alias Thier. Il s’agit du « mauvais +ami+ » qui a filmé à leur insu les membres de Y’en a marre dans ce dossier de trafic de passeports. Condamné récemment à deux mois de prison pour vol et cité en 2017 dans « une vaste entreprise de trafic de migrants sri-lankais », il est pourtant « un ami de longue date des rappeurs » du groupe Keur Gui.

Dans un autre fait divers, Libération informe de l’arrestation de membres d’une « mafia interne (qui) pillait les comptes des clients » à la Banque islamique du Sénégal (BIS).

Prenant appui sur le niveau de chômage, l’oisiveté, la cherté de la vie, le manque d’emplois, la Covid-19 et les maigres salaires entre autres, Sud Quotidien fait une « radioscopie d’une pauvreté galopante » au Sénégal.

Et après la « polémique sur les chiffres de la pauvreté » publiés par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), WalfQuotidien rapporte que le ministre de l’Economie, Amadou Hott, est « lynché par son propre camp ».

En politique, le journal analyse « ce qui manque à l’opposition » dans son combat contre Macky Sall. Pendant ce temps, L’AS souligne que « Khalifa Sall (se trouve) dans un dilemme cornélien ».

L’ex-maire de Dakar n’a pas encore dit où il allait se ranger dans la « bataille » entre Soham Wardini et Barthélémy Dias, deux de ses proches qui veulent conquérir la mairie de la capitale sénégalaise aux prochaines Locales.

En amont de ces élections, Vox Populi revient sur « ces étapes cruciales du calendrier électoral ». Le journal explique « ce qui va se passer d’ici le dimanche 23 janvier 2022 et l’après-jour du vote ».

A propos de l’Afrobasket féminin 2021, prévu du 18 au 26 septembre à Yaoundé, au Cameroun, le quotidien sportif Stades présente les 12 Lionnes qui s’afficheront « dans la peau d’outsiders ».