La presse marocaine fait le point sur l’actualité du coronavirus

Les quotidiens marocains parus ce lundi traitent de nombreux sujets notamment les opportunités que présente l’après-Covid-19, l’élan de solidarité lié à cette épidémie et les cas de contamination chez les enfants et au sein des prisons. +Aujourd’hui le Maroc+ écrit que l’après-Covid va être porteur de beaucoup de nouveautés, d’évolutions et d’opportunités, soulignant que pour les saisir, il faudra s’y préparer dès aujourd’hui au risque de les voir captées par d’autres pays de la région.

L’économie de la santé et de la vie, la mobilité et les transports, les loisirs, le voyage et les activités distractives, les nouvelles technologies, les télécoms, les équipements domestiques… tous ces domaines et d’autres ne seront et ne fonctionneront plus comme avant dans le monde et en Europe qui est notre premier partenaire, fait observer le journal.

Le Maroc aura inévitablement un rôle à jouer et des bénéfices à en tirer à condition de savoir et surtout de décider de vite se reconvertir, note-t-il, estimant que « ce n’est pas impossible.

+L’Opinion+, note pour sa part, que l’Europe, aussi meurtrie et exsangue soit-elle, a démontré qu’elle n’avait pas perdu son sens du devoir, de la générosité et de la coopération en octroyant au Maroc une aide substantielle de 450 millions d’euros pour alimenter son fonds spécial de lutte contre le coronavirus.

Ce geste significatif persistera, sans nul doute, longtemps dans les mémoires, poursuit le quotidien, qui estime que la même compassion doit-être dirigée vers nos voisins du Sud de l’Afrique Subsaharienne où l’hécatombe guette les populations selon plusieurs observateurs.

« Car s’il y a une défaite à ne pas concéder à l’épidémie mondiale du coronavirus qui est en train de mettre à genoux l’ensemble de l’humanité, c’est celle de céder à la tentation du nationalisme, de l’isolationnisme et du protectionnisme », soutient-il.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});