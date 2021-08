La presse marocaine décrypte le discours du trône

La presse marocaine parue ce lundi consacre de larges commentaires au discours royal prononcé à l’occasion du 22è anniversaire de la Fête du Trône.+Al Alam+ le discours prononcé par le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22è anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, a mis l’accent sur l’importance que revêt les relations maroco-algérienne et la nécessité d’ouvrir les frontières entre les deux pays, notant que l’objectif derrière est d’instaurer la paix et la stabilité dans cette partie du continent africain, préserver les intérêts communs des deux pays et améliorer les conditions de vie des deux peuples.

De son côté, +Bayane Al Yaoum+ indique que le discours du Trône 2021 est un message de sagesse en faveur de la paix dans la région du Maghreb, ajoutant qu’il réaffirme la politique de la main tendue à l’Algérie et l’engagement du Maroc quant à la sécurité et la stabilité du voisin de l’est.

« Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Souverain adresse un message de « main tendue » au voisin algérien et plus particulièrement à ceux qui en assurent aujourd’hui la direction », rappelle le journal, soulignant que le Maghreb a tout pour être une force performante sur le plan économique et homogène et compact aux niveaux sociétal et politique.

+L’Economiste+ relève que le Souverain vient en effet de renouveler l’appel à dépasser les divergences et à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Maroc et l’Algérie, ajoutant qu’ « il est temps de construire un destin commun, basé sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage ».

Le message royal est limpide : le Maroc ne sera jamais la source d’une quelconque malveillance ou nuisance envers l’Algérie, rapporte la publication, soulignant que si l’offre du Maroc est sans conditions, elle met toutefois la pression sur l’Algérie.

« D’abord, devant la communauté internationale qui enregistre la volonté du Maroc d’entamer une nouvelle dynamique avec le voisin de l’Est. Ensuite, le message prend à témoin la population algérienne elle-même sur les bonnes intentions de cette main tendue », conclut-il.

+Al Ahdath Al Maghribia+ souligne que le Maroc tend à nouveau la main à l’Algérie et jette, une fois de plus, les ponts du dialogue et du bon voisinage. Le Royaume n’en est certes pas à sa première initiative du genre, mais la conjoncture n’est plus la même. Le Souverain a consacré une grande partie du discours qu’il a prononcé à l’occasion du 22e anniversaire de son accession au trône au voisin algérien, constate le journal.

Dans ce discours, le Roi a assuré au peuple algérien qu’il n’aurait jamais à craindre de malveillance de la part du Maroc, qui n’est nullement un danger ou une menace pour l’Algérie. Pour le Maroc, comme l’a relevé le Souverain, la situation actuelle n’est ni dans l’intérêt du Royaume ni dans celui du peuple algérien. Aussi, le Souverain a-t-il renouvelé son « invitation sincère à nos frères en Algérie d’œuvrer de concert et sans condition à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage », écrit le quotidien.

Dans les hostilités, il n’y a point de règle de réciprocité, note la publication. Dans son analyse du discours royal, le journal relève, en effet, six messages adressés spécialement à l’Algérie et qui, surtout, n’ont tien d’hostile. Tout d’abord, il est à noter la place particulière qu’occupe le sujet dans le discours royal, soit pratiquement le tiers du texte. Ensuite, son ton franc et clair. Dans la même lancée de l’invitation de 2018, celle de ce 31 juillet est, en plus, plus concrète. Le Souverain appelle à des pourparlers au sommet des deux Etats. En 2018, le Roi Mohammed VI avait appelé à la mise en place d’un mécanisme conjoint pour débattre de toutes les questions en suspens entre les deux parties, rappelle le quotidien.