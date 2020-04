La presse en ligne burkinabè à fond sur le Covid-19

Les médias en ligne burkinabè continuent de commenter l'actualité nationale et internationale dominée par la pandémie de coronavirus (Covid-19).«Covid-19: le salut viendra-t-il du Burkina?», s'interroge Fasozine.com, avant de relater qu'après le Béninois Valentin Agon avec son produit « Apivirine », testé sur des malades du Covid-19 au Burkina Faso avec un résultat « satisfaisant », c'est au tour du formateur, chercheur burkinabè en phytothérapie et médecine, Hermann Sawadogo, de proposer un autre remède au Covid-19 aux autorités burkinabè. Selon ce journal en ligne, les produits que propose le pasteur Hermann Sawadogo sont faits à base de plantes et le premier traite à titre préventif alors que le second le fait à titre curatif. Pour sa part, Lefaso.net fait un «retour sur l'essentiel des mesures annoncées par le Chef de l'Etat», dans son message à la nation, prononcé jeudi. «Des entreprises aux médias en passant par les couches vulnérables des marchés et yaars (marché de taille moyenne, en langue nationale mooré, Ndlr), une batterie de mesures ont été annoncées par le président du Faso, Roch Kaboré, afin de soulager le peuple burkinabè dans ce contexte de crise sanitaire marquée par le Covid-19. Retour dans cette infographie sur l'essentiel de ces mesures», écrit le confrère. Quant à Burkina24.com, il met en exergue: «Covid-19: Le Burkina passe le cap des 300 contaminés», renseignant que le Burkina Faso totalise à la date du 2 avril 2020, 302 personnes contaminées (199 hommes et 103 femmes). Pendant ce temps, Wakatséra.com présente ce titre exclamatif: «Covid-19: les Africains encore pris pour cobayes!».

«Révoltant! Scandaleux! Incroyable! Choquant! Honteux! Aucun qualificatif n’a été de trop pour condamner ces propos de deux scientifiques qui discutaient de la possibilité de tests de vaccin contre la maladie à coronavirus», commente le journal en ligne.

Et d’ajouter que «les réactions spontanées se sont enchaînées pour exprimer la colère de ces millions d’Africains comparés à des inconscients, +des prostituées hautement exposées et qui ne se protègent pas et sur lesquelles on essaie des choses+».