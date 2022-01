La presse commente l’appel de Macky Sall aux Lions du football

La remise du drapeau national à l’équipe de football en partance pour la Coupe d’Afrique des nations (Can), hier au Palais présidentiel, par le chef de l’Etat Macky Sall, domine la Une des quotidiens sénégalais parus ce mercredi.« Can 2022-Macky Sall secoue les Lions : Ce qui vous manque, c’est cette hargne de vaincre. Vous êtes les meilleurs aux plans tactique, technique et qualitatif. Cette fois-ci, je ne parle de finale mais de coupe. Il faudra vous battre pour nous ramener la coupe », détaille Stades à sa Une.

De son côté, Le Soleil note que lors de la remise du drapeau pour la Coupe d’Afrique des nations, « le président Macky Sall harangue les Lions » en ces termes : « Avec foi, détermination et courage, faites de Cameroun 2021 le temps de la victoire pour le Sénégal ».

« Macky Sall aux Lions : Ramenez-nous la coupe », renchérit Sud Quotidien, dans lequel journal, le président lance à Mané : « Sadio, meun nguen way ! »

Présent à la cérémonie, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, a promis de « tout faire pour ramener la coupe », pendant que Kalidou Coulibaly, capitaine des Lions a lancé : « Nous allons au Cameroun avec beaucoup d’ambitions ».

Dans L’As, le président Sall poursuit : « Battez-vous pour nous ramener le trophée ».

Ce qui fait dire à Walf Quotidien que « pour Macky, c’est la coupe ou rien », poussant Vox Populi à parler de « gros pressing de Macky sur les Lions ».

Revenant sur les élections locales du 23 janvier 2022, Walf Quotidien note « ce qui va déterminer le vote ». Selon nos confrères, le long cortège de scandales des troupes de Macky Sall, que la transparence semble troubler, risque de créer une très grosse surprise au régime.

« Elections locales à Dakar-Plateau : Capitale bataille », titre EnQuête, qui informe que 24 candidats sont à l’assaut des électeurs dans les 4 communes.