La présidence tournante de l’opposition : « « Il n’y a pas de glissement à la tête de LAMUKA, il y aura remise et reprise» (S. Kivwata)

« Les leaders de LAMUKA sont en discussion permanente, et nul l’ignore que nous sommes actuellement dans un cas de force majeure qui freine le fonctionnement naturel des partis et regroupements politiques. Donc le coordonnateur sortant Adolphe Muzito est en train d’expédier les affaires courantes », a déclaré Steve Kivwata.

Contacté par nos confères de 7SUR7.CD au sujet de la présidence tournante de LAMUKA, Steve Kivwata, porte-parole du coordonnateur sortant, affirme qu’Adolphe Muzito reste à la tête de la coalition jusqu’à la tenue du présidium.

Par ailleurs, ce communicateur de LAMUKA affirme « qu’il n’y a pas d’agenda caché » entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito pour un glissement.

« Il n’y a pas de glissement à la tête de LAMUKA, il y aura remise et reprise. Mais c’est juste que nous sommes butés à un cas de force majeure, le coordonnateur sortant Adolphe Muzito est en Belgique et le président élu qui est le coordonnateur entrant Martin Fayulu est aux États-Unis et les autres leaders sont au courant de la situation. Au moment opportun, il y aura remise et reprise, donc il n’y pas d’agenda caché », précise Steve Kivwata.

Rappelons tout de même que, conformément à la charte de la coalition LAMUKA créée à Genève en 2018, c’est depuis le 2 mars dernier qu’Adolphe Muzito devait céder le bâton de commandement à Martin Fayulu pour trois mois.