La plateforme industrielle Tanger Med classée 2ème zone économique spéciale dans le monde

La plateforme industrielle Tanger Med est classée 2ème zone économique spéciale dans le monde, selon le classement des zones économiques les plus attractives au monde pour l’année 2020, publié par le FDI Intelligence du Financial Times, indique un communiqué de Tanger Med parvenu à APA.Tanger Med Zones est consacrée 2ème zone économique mondiale après « Dubaï Multi Commodities Center » aux Emirats Arabes Unis, alors qu’elle était classée 5ème en 2019. La 3ème place de ce classement mondial revient à « Katowice Special Economic Zone » en Pologne, et la 4ème place à « Waigaoqiao Free Trade Zone» en Chine.

Le rapport « FDI’s Global Free Zone of the Year » compare près de 100 zones économiques selon des benchmarks internationaux et mesure l’adéquation de leur offre face aux attentes des investisseurs.

Le rapport précise : « c’est la première fois qu’une zone africaine occupe une place aussi élevée dans ce classement mondial, ce qui témoigne de la formidable montée en puissance du réseau des zones d’activités développées par Tanger Med, le plus important complexe industrialo-portuaire en Afrique, situé sur le Détroit de Gibraltar ».

D’autres distinctions importantes sont attribuées lors de ce classement mondial et parmi lesquelles Tanger Med Zones a obtenu le 1er prix mondial « Large Tenant » pour la catégorie grands projets d’investissements, la mention de spécialiste mondial du secteur automobile « Specialism Award in Automotive » grâce au dynamisme d’un écosystème automobile fort d’une centaine d’équipementiers installés, et le 1er prix africain pour les PMEs « Free Zone of the Year for SME’s » grâce à l’offre infrastructurelle et aux opportunités commerciales offertes pour cette catégorie d’entreprises, fait savoir le communiqué.

Tanger Med Zones est développée sur une superficie de 2.000 hectares et comprend 6 zones d’activités orientées autour des métiers de l’automobile, de l’aéronautique, de la logistique, du textile et du commerce. Elle compte plus de 1000 entreprises représentant un volume d’affaires annuel à l’export de 85 milliards DH (1 euro = 10,8 DH) en 2019 et génère à ce jour près de 80.000 emplois.

Cette plateforme de compétitivité régionale, adossée au premier complexe portuaire en Afrique et en Méditerranée, dispose d’atouts importants et garantit une proposition de valeur en phase avec les attentes des acteurs mondiaux. Elle s’est démarquée par la qualité de ses services intégrés, l’infrastructure aux standards internationaux et à sa situation géographique unique offrant aux investisseurs un pont maritime de 14 kms vers l’Europe et une connectivité maritime vers plus de 180 ports et 70 pays.

Cette consécration vient renforcer davantage le positionnement compétitif de la plateforme industrielle Tanger Med dans la reconfiguration des chaines d’approvisionnement mondiales en particulier dans l’espace Euro-Méditerranéen en perspective post Covid-19.