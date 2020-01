La ministre espagnole des Affaires étrangères attendue le 24 janvier au Maroc

La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’union européenne et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya, effectuera à partir du 24 janvier une visite au Maroc, a fait savoir son département.Lors de son séjour dans le Royaume, la cheffe de la diplomatie espagnole aura des entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains.

Il s’agit de la première visite en dehors de l’Europe de la ministre espagnole, nommée le 12 janvier à la tête de la diplomatie espagnole.

Le Maroc et l’Espagne ne sont pas seulement des pays amis et voisins, mais des partenaires stratégiques liés par des relations basées sur le respect, le dialogue et la confiance mutuelle.

L’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc et les deux pays sont liés par des relations de coopération exemplaires dans plusieurs domaines comme la gestion des flux migratoires et la coopération antiterroriste.