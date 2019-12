La manche retour du championnat national démarre le 5 janvier prochain

La manche retour du 25ème championnat national qu’organise la Ligue nationale de football (LINAFOOT) démarrera le dimanche 5 janvier 2020, indique un communiqué de cette instance sportive nationale.

Le communiqué invite les équipes engagées au championnat, les partenaires et les officiels de prendre toutes les dispositions utiles y relatives. Toute disposition antérieure et contraire est déclaré nulle et de nul effet, précise le communiqué.

La phase aller n’est pas totalement terminé dans la mesure où le match AS Maniema Union-DC Motema Pembe qui reste à jouer est programmé également le jour du démarrage de la manche retour au stade Joseph Kabila Kabange à Kindu.

ource: ACP