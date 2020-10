« La lutte contre la violence à caractère sexiste doit être une priorité » (Ramaphosa)

Bien que des progrès notables aient été réalisés pour améliorer la situation des femmes et des filles dans le monde, des milliards d’entre elles sont toujours victimes de discrimination et marginalisées sur le lieu de travail, à la maison et dans la société en général, a déclaré le président Cyril Ramaphosa.Le président s’exprimait jeudi soir lors d’une réunion virtuelle de haut niveau marquant le 25e anniversaire de la quatrième conférence mondiale sur les femmes convoquée par l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) à New York.

« Répondre aux aspirations de la plate-forme d’action de Pékin et du cinquième objectif de développement durable exige une réponse plus décisive de notre part à tous », a déclaré le dirigeant sud-africain.

Il a révélé que son gouvernement a placé l’autonomisation des femmes « comme l’une des priorités nationales de l’Afrique du Sud et au centre de nos stratégies de développement ».

« À cet égard, nous disposons d’un plan stratégique national multisectoriel pour apporter une réponse nationale coordonnée à la violence et aux abus contre les femmes », a-t-il déclaré.

Selon lui, une partie du plan de son pays visant à éradiquer la violence contre les femmes comprend des réformes législatives pour protéger les survivantes et la création d’opportunités pour permettre aux femmes de devenir financièrement indépendantes.

M. Ramaphosa, qui est également président de l’Union africaine, a déclaré que dans le cadre de la Décennie de l’inclusion financière et économique des femmes africaines, les États membres de l’UA ont convenu de mettre en place des politiques visant à accroître la participation économique des femmes, leur accès au financement et la propriété des terres.

« En libérant le potentiel économique des femmes, nous libérons le potentiel de nos économies pour qu’elles se développent et profitent à tous », a-t-il déclaré devant l’AGNU.