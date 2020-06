La levée du confinement largement commentée par la presse marocaine

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi consacrent de larges commentaires à la levée du confinement, à la reprise du tourisme et aux leçons à tirer de l’épisode sanitaire.+La Vie Eco+ écrit que dans quelques jours ou semaines, la vie presque normale pourra reprendre. Mais cela ne devra pas faire oublier l’épisode Covid-19 ni ses enseignements.

Un vaste programme de dépistage est lancé, notamment dans les lieux de travail, par les administrations et les entreprises privées, rappelle l’hebdomadaire, notant que le dépistage ne signifie pas immunité définitive. Chaque citoyen, quel que soit sa position et la nature de ses activités, est aujourd’hui redevable envers la communauté de respecter et faire respecter les directives de protection, prévient-il, notant qu’une autre dégradation de la situation sanitaire signerait un véritable arrêt de mort.

Pour la +Nouvelle Tribune+, il faudrait annoncer la fin des restrictions d’entrée dans notre pays en sollicitant de tous les arrivants la présentation d’un passeport sanitaire attestant que le voyageur n’est pas porteur asymptomatique ou avéré, de la Covid. Comme des crises antérieures ayant affecté le tourisme l’ont amplement prouvé, le retour à des situations positives est difficile à réaliser, poursuit la publication, relevant que cela réduit en cendres pour plusieurs années consécutives les acquis dont se targuait le Royaume dans ce champ d’activités.

Pour sa part +Challenge+ souligne que la crise actuelle due au Coronavirus, a révélé les forces et les faiblesses de l’économie nationale fortement articulée à l’économie internationale.

Cette crise peut devenir un facteur d’accélération des réformes pour répondre non seulement à des besoins urgents mais aussi, et surtout, pour ouvrir la voie, ou, tout au moins, ne pas faire obstacle, à des réformes plus profondes, d’ordre structurel, explique-t-il.

A cet égard, la CGEM, a proposé un « Plan de Relance Economique », une proposition qui veut faire de l’entreprise non seulement un lieu de création des richesses, mais aussi du « lien social », de consolidation du sentiment d’appartenance à la collectivité, de contribution à une construction permanente du «Vivre ensemble», fait-il savoir.

+Assahra Al Maghribia+ rapporte que le Fonds Monétaire Arabe (FMA) vient d’octroyer au Maroc un prêt d’un montant de 211 millions de dollars pour faire face aux défis actuels et soutenir un programme de réforme des finances publiques.

L’accord relatif à ce prêt a été signé, le 23 mai dernier, par M. Mohamed Benchaâboun, ministre de l’économie et des finances et M. Abdulrahman A. Al Hamidy, Directeur Général Président du Conseil d’Administration du Fonds, indique le quotidien, citant un communiqué du FMA.

+Al Ahdath Al Maghribia+ cite une déclaration du coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, qui a assuré que la situation épidémiologique au Maroc s’est nettement améliorée, précisant que le nombre total des cas de contamination est de 21,8/100.000 habitants.

Parmi les nouveaux cas confirmés, 91% ont été détectés dans le cadre du système de suivi des personnes-contacts, a-t-il ajouté, faisant état d’un taux de létalité de 2,6%. Par ailleurs, le combat n’est pas encore gagné, a-t-il prévenu, mettant en garde contre tout relâchement.