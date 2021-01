La chanteuse congolaise Céline Banza, lauréate du « Prix Découvertes RFI 2019 » démarre vendredi sa tournée musicale dans quelques pays africains dans le cadre de la promotion de ses œuvres notamment sa chanson « Te Rembi », a appris lundi l’ACP, de source proche de l’artiste-musicien.

Selon elle, Céline Banza va débuter sa tournée à Burkina-Faso, en se produisant successivement ,vendredi dans la ville de Ouagadougou et samedi à Bobo, avant de s’envoler au Mali pour un autre concert prévu le 15 janvier à Bamako, capitale malienne.

L’agenda de l’artiste-musicienne prévoit également une production le 20 février à Niamey au Niger, le 27 février à Cotonou au Benin, le 6 mars à Luanda, en Angola, le 13 mars à Maputo au Mozambique, le 3 avril à Yaounde au Cameroun, ainsi que le 7 et le 8 avril à Abidjan en Cote d’Ivoire.

Agée de 23 ans, Céline Banza est une chanteuse et actrice du cinéma ayant participé aux différents concours musicaux et festivals à Kinshasa et Brazzaville notamment, « Voice africa francophone », « Jazz Kif » à Kinshasa et à Brazzaville, programmée à la 2ème édition d’« Africa Music Forum » à la Halle de la Gombe en 2019 et les autres.

A la tête du groupe musical « Banza music » qu’elle a créé après sa prestation dans le cour-métrage « Tamuzi » d’un cinéaste congolais, cet artiste-musicienne a représenté la RDC au concours de la RFI avec sa chanson intitulée « Te Rembi ».

Céline Banza est la 3ème chanteuse de la RDC à avoir participé à la finale du prix Découvertes RFI, après le passage de Maryse Ngalula en 2012 et Eyenga en 2018.