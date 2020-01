La lauréate du Prix Découvertes RFI 2019 Céline Banza, prépare sa tournée africaine

Céline Banza lauréate du prix découvertes RFI 2019, prépare sa toute première tournée africaine, qui va durer un trimestre (fin février à fin mai). Viendra ensuite une tournée européenne en juin prochain.

La chanteuse fait savoir que dans son agenda, il y a beaucoup de choses prévues pour 2020 : « Ce mois de janvier, je vais en résidence à Abidjan pour préparer ma scène, mon spectacle, mon répertoire. Je reviendrais à Kinshasa le 30 janvier pour un concert au Pullman et le 1er février à Lubumbashi. Tout le mois de février, je vais en livrer ».

Par la suite, la jeune chanteuse-guitariste prévoit de se lancer sur la route pour son périple continental. Elle souligne dès lors : « Ma tournée africaine va me conduire dans plus de vingt pays à partir de fin février jusqu’au mois de mai ». Et ce n’est pas tout ! « En juin, je vais débuter la tournée européenne dans le cadre du projet Africa 2020 initié par le président français Emmanuel Macron. Je chanterai à Bordeaux et, par la même occasion, je vais lancer ma tournée européenne », nous a-t-elle annoncé.