La Jordanie ouvre son Consulat général à Laâyoune

La Jordanie a ouvert jeudi son consulat général à Laâyoune, chef-lieu du Sahara marocain.La cérémonie d’ouverture de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-Premier ministre, ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Al-Safadi.

La Jordanie devient ainsi le 11ème pays à avoir inauguré un consulat à Laâyoune, après les Émirats arabes unis, le Bahreïn, la Côte d’Ivoire, les Iles Comores, le Gabon, Sao-Tomé-Et principe, la République centrafricaine, le Burundi, Eswatini et la Zambie.

Pour rappel, Amman avait déjà annoncé le 19 novembre dernier l’ouverture d’une représentation diplomatique au Sahara marocain. Il s’agit du 4ème pays arabe à ouvrir une représentation diplomatique dans les provinces du Sud après les Emirats Arabes Unis, Djibouti et Bahrein.