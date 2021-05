Bouleversés par la pandémie à coronavirus depuis 2020, les concerts avec la participation du public pourront reprendre dans un avenir très proche sur le sol français.

Comme dans plusieurs pays européens, un concert test sera organisé dans la capitale française, Paris, le 29 mai 2021 dans la salle de l’Accor Arena et réunira 5000 personnes. Cet événement expérimental intitulé “Ambition Live Again” et organisé par le Syndicat national du spectacle musical et de variété – PRODISS – et l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Cette expérimentation vise à évaluer les risques de transmission du virus (covid-19), lors d’un concert grand public, non distancié et dans une salle fermée. À en croire nos confrères de Mouv.fr, le but est aussi de comparer le risque de contamination entre deux groupes de personnes : un groupe expérimental de 5000 personnes qui assistera au concert et un groupe contrôle composé de 2500 personnes qui restera à la maison. Après 3 jours et 7 jours, un dépistage Covid-19 sera effectué afin d’analyser les résultats du test.

Les résultats qui découleront de ce concert test seront attendus avec impatience par les musiciens, culturels et mélomanes de la Rd-Congo. C’est pour la simple raison que les deux icônes de la chanson rd-congolaise, Koffi Olomide et Werrason ont programmé des dates sur le sol parisien.

Reporté à deux reprises soit suite à la pandémie, le concert de Koffi Olomide à Paris La Defense Arena (U-Arena) programmé pour la date du 27 novembre 2021 pourrait finalement avoir lieu, si les choses vont bon train. Bien qu’U-Arena a une capacité d’accueil de plus de 42.000 personnes, Koffi et son entourage restent optimistes.

De son côté, Werrason qui avait initialement programmé son concert à Zénith de Paris le 12 juin 2021, l’a repoussé pour le vendredi 17 septembre 2021. Comme son collègue Koffi, Werrason qui se produit dans une salle de 6.804 places est confiant pour sa production sous l’animation du MC rd-congolais Jonathan Bilari.