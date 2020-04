La fondation « Akolo « a remis dimanche des vivres et des dispositifs de lavage à main aux personnes vulnérables en vue de les sensibiliser sur l’existance de la pandémie de la Coronavirus, dans quatre sites de la ville de Kinshasa

Le chargé en communication de la fondation Akolo, Titi Ndjoli a appelé ces derniers à respecter les gestes de barrières et a insisté sur le lavage de mains avec les savons où désinfectant pour se protéger de cette maladie.

» Nous avons pensé aux personnes vulnérables pendant ce moment difficile ainsi avec un lot de 300 sacs de riz et du sucres, 300 bidons d’huile, 350 masques en tissus ainsi que des cartons de savons en liquide et désinfectant nous avons soutenu quatre sites, à savoir : l’orphelinat Colk à Ngamba, homme de vieillard de Saint Pierre dans la commune de Kinshasa, le site Pakadjuma de Limete funa et le camps Bumba à Lemba « , a souligné Titi Ndjoli.

Créée en 2018, la fondation « Akolo a pour objectif de soutenir les veuves par le micro finance et les orphelins par la création des centres de formation