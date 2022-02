L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) Mbuji-Mayi, s’est choisi son candidat gouverneur en prenant acte de la désignation de Mathias Kabeya qu’il promet d’accompagner jusqu’à sa victoire finale.

La fédération de l’UDPS Mbuji-Mayi, interdit tout autre candidats gouverneurs en lice de brandir les insignes du parti durant la période de campagne. Seul le candidat Mathias Kabeya a ce droit.

C’est ce qui ressort de la déclaration politique du parti présidentiel du 21 février dernier. Toutefois, la formation politique de Félix Tshisekedi, se réserve le droit de saisir la justice contre quiconque utilisera les insignes et emblèmes du parti.

« Si quelqu’un arrive à postuler comme un indépendant, nous lui demandons de ne pas utiliser les insignes et les emblèmes du parti et même la base du parti, à défaut, la fédération va saisir la justice. S’il y a dérapage, la justice va nous départager parce que monsieur Mathias Kabeya Maci Abidi reste l’unique candidat du parti qui est autorisé à utiliser les insignes, les emblèmes et même la base du parti pour battre sa campagne », précise le secrétaire fédéral en charge de la communication de l’UDPS fédération de Mbuji-Mayi.

L’UDPS Mbuji-Mayi dit n’avoir peur d’aucun autre candidat. Il compte sur sa majorité parlementaire à l’Assemblé provinciale du Kasaï- Oriental pour la victoire finale de Mathias Kabeya Maci Abidi.