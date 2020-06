La FECOFA dote son personnel des matériels sanitaires de protection contre la covid-19

La Fédération congolaise de football association (FECOFA), a doté son personnel des matériels sanitaires de protection contre la pandémie de coronavirus.

Ces matériels sanitaires ont été réceptionnés par le président de la commission médicale de la FECOFA, le Dr Jean-Pierre Bungu Kakala, en présence du Vice-président chargé des Finances, Roger Bondembe Bokanianga et le secrétaire général adjoint, Rainier-Patrice Mangenda Suku Sua.

A en croire le Dr Bungu, il s’agit d’une réponse de sa commission, qui a soumis auprès du comité exécutif de la fédération un projet dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il a pour ce faire, remercié le président Constant Omari Selemani d’avoir été sensible à ce projet sanitaire en dotant les agents de la fédération d’un premier lot de matériel sanitaire de la lutte contre la Coronavirus. Ce lot est constitué de plus de 500 kits de thermomètres infra-rouges et des masques visuels et KN 95.

Pour rappel, la FECOFA aurait bénéficié tout dernièrement d’une enveloppe d’environ 200.000 dollars de la part de Confédération africaine de football (CAF), à titre de soutien pour lui permettre de relancer ses activités aussitôt que la situation actuel redeviendra normale.

Source: ACP