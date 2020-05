La destitution de JM Kabund : « pour quelle motivation vais-je trafiquer des signatures » ( JJ Mamba)

Le député MLC Jean-Jacques Mamba, auteur de la pétition visant la déchéance de Jean-Marc Kabund de son poste de vice-président de l’Assemblée nationale et qui est accusé de faux et usage de faux se défend. « Pour quelle motivation, je vais trafiquer) les signatures, si j’en ai 12 en réserve? », s’interroge-t-il.

« Je vais garder un maximum de respect pour mes collègues, mais dans tous les cas de figure, avec 62 signatures, même si vous retirez 4, il en reste 58, je ne vois pas (pourquoi) l’honorable Jean-Jacques Mamba va se mettre à bidouiller des signatures ».

L’élu de la Lukunga a expliqué que la signature d’une pétition « se fait en équipe. Ça veut dire que je pose un problème et je cherche les Chefs des groupes parlementaires. Je cherche des influenceurs. Je leur ai dit, voici ma pétition, le comportement de notre collègue (vice-président du bureau de l‘Assemblée nationale ne nous satisfait pas), j’aimerais que vous m’aidiez à collectionner des signatures des députés de votre famille politique, regroupements ou parti politique qui pensent comme moi. S’il adhère, je lui donne des listes et il fait son travail en âme et conscience ».

Et de renchérir : « la personne (de confiance mandatée) me remet les listes, je sais très bien dans ce pays, le problème de signatures se pose toujours, j’ai 50 noms (quota exigé pour valider une pétition). J’ai dit, il faut continuer pour me mettre à l’abri, je vais au-delà (jusqu’à atteindre) 62 ».

Les cas de contestation

Pour ce qui est de 4 élus qui ont affirmé ne pas avoir signé la pétition, notamment le député Yannick Lumbu, confiné à Lubumbashi pour raison de Covid-19, Jean-Jacques Mamba dit s’être « adressé à la personne qui lui a apporté les listes ».

Et il assure que ce « collègue me dit qu’elle (Yannick Lumbu) a bel et bien signé le document ».

data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">