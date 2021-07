Réagissant à la situation de bavures policière à Kinshasa, Jean Claude Katende exige la démission ou la révocation du Général Sylvano Kasongo, de ses fonctions de Commissaire provincial de la police ville de la cité capitale congolaise.

Très préoccupé par les dernières bavures policières enregistrées à Kinshasa dont la dernière en date est la balle tirée par un policier en direction d’un civil, mais qui malheureusement, a mis fin à la vie d’un autre policier, mercredi 28 juillet 2021, dans la commune de Bandalungwa. Me Jean-Claude Katende Président de l’Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme (Asadho), appelle à la démission du Commissaire provincial de la police ville de Kinshasa.

« Le général Sylvano Kasongo doit démissionner ou être révoqué. Son discours ambiguë sur certaines pratiques illégales des policiers conduit à la dérive. Un policier a raté de tuer un citoyen qui ne portait pas de masque et la balle a tué son supérieur, à Kinshasa. On est où ? » a-t-il twetté Me Jean-Claude Katende.

Rappelons que, l’incident de mercredi 28 juillet, intervient dans moins d’une semaine après le décès par balle de Honoré Shama Kwete, étudiant à l’Université de Kinshasa, alors qu’il était en plein tournage d’une pièce de théâtre dans le cadre d’un Travail Pratique.