La députée nationale Solange Masumbuko prône la paix pour le développement de la RDC

La députée nationale, élue de la circonscription de Lukunga, Solange Masumbuko a prôné la paix pour le développement et la reconstruction de la République Démocratique du Congo, lors d’une interview accordée jeudi à Kinshasa par l’ACP, en marge de la célébration des Martyrs de l’indépendance et ceux de Béni dans le Nord-Kivu.

«Sans la paix, il nous sera difficile de rêver au développement dans notre pays», a déclaré la représentante de Lukunga, avant de réitérer ses vœux de paix et d’espérance à la population de Béni et à toutes les familles des martyrs du pays.

Mme Solange Masumbuko, également militante pour la cause de la femme, a promis de s’impliquer aux côtés de ses paires à l’Assemblée nationale pour apporter leur contribution afin que la population retrouve la paix sur toute l’étendue de la République.

Elle s’est dite indignée face au drame que vit la RDC et qui ne fait que se prolonger chaque jour qui passe, avant d’ajouter que la frustration du peuple congolais tout entier doit prendre fin.

Elle a saisi l’occasion pour saluer les hommes sous les drapeaux qui ont accepté de donner leur vie à la nation, à cause de leur présence au front.

L’élue de Lukunga salue l’appel du cardinal sur l’unité et la réconciliation

La députée nationale Solange Masumbuko qui a évoqué la journée des Martyrs célébrée le 04 janvier dernier, a salué l’homélie à la cathédrale Notre Dame du Congo du cardinal Fridolin Ambongo, appelant les Congolais en général et la classe politique en particulier à l’unité et à la réconciliation pour stopper la souffrance qu’endurent ‘’les frères et les sœurs ‘de Beni.

