La Côte d’Ivoire se donne pour « mission » de « gagner » la CAN 2021

La Côte d’Ivoire se donne pour « mission » d’aller à la CAN 2021, au Cameroun, pour « espérer gagner » le sacre, a déclaré mardi à Abidjan, le ministre ivoirien des Sports et du développement de l’économie sportive, Paulin Claude Danho.

M. Danho s’exprimait, à son Cabinet, lors d’une rencontre avec le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF), le président du Cocan, le Comité d’organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire; et le Comité national des supporteurs des Éléphants (CNSE).

A cette occasion, le président du Cocan, l’ancien ministre des Sports, François Amichia, a remis à M. Paulin Claude Danho le rapport semestriel d’activités du Comité d’organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

« On a rencontré auprès du ministre une oreille attentive et nous sommes arrivés à un certains nombres de points qui n’ont pas nécessité de grands débats parce que nous partagions la même vision », a déclaré M. Amichia à la presse.

Selon M. Paulin Danho le rapport du Cocan montre très bien que la structure est au travail. Le rapport ressort « la qualité des travaux en cours, la pertinence et les réflexions nécessaires pour que la Côte d’Ivoire réussisse l’organisation de la CAN 2023 ».

« Nous partons à la CAN 2021, au Cameroun, avec trois objectifs. Le premier, faire en sorte que la Côte d’Ivoire qui est très attendue avec des athlètes vedettes puisse apporter de la fierté aux Ivoiriens et le bonheur », a-t-il dit.

La Côte d’Ivoire souhaite « gagner cette compétition, mais nous sommes des sportifs et nous savons que le fair play est de mise. Nous pouvons espérer ramener cette coupe (…) si par extraordinaire nos chemins devraient s’arrêter, nous devrions revenir la tête haute en allant le plus loin possible », a-t-il lancé.

La deuxième mission, « c’est d’aller prendre le flambeau, parce que la Côte d’Ivoire est attendue et nous allons prendre le flambeau de l’organisation de la CAN 2023 », a ajouté le ministre ivoirien des Sports.

L’ambassadeur Jacques Anoma, conseiller spécial du président de la CAF, était à cette rencontre. Ce dernier vient d’être « promu pour servir d’interface » .

Le ministre ivoirien des Sports a annoncé l' »installation prochaine à Abidjan en février » de la CAF, ce qui devrait permettre « un suivi des évaluations pertinentes pour que la Côte d’Ivoire soit prête en décembre 2022, lors de l’évaluation finale » pour l’organisation de la CAN 2023.

« La troisième mission, nous allons à la CAN pour espérer la gagner au Cameroun », a-t-il poursuivi. Dans cet élan, le Cocan, le CN-FIF et le CNSE ont lancé un appel à l’ensemble des Ivoiriens pour une mobilisation afin de soutenir les pachydermes.

« Faisons bloc autour des Éléphants parce que nous avons un seul drapeau, Orange, Blanc et Vert, une seule équipe, et une seule nation, la Côte d’Ivoire au-delà de toutes nos divergences au plan politique, éthique ou religieux », a soutenu M. Danho.

Pour sa part, M. Amichia a demandé « à toute la Côte d’Ivoire, à partir du premier match des Éléphants, jusqu’au dernier match qui sera la finale, parce que nous reviendrons avec le flambeau, il faut qu’après 92 et 2015, que 2021 voit la 3e étoile des Éléphants de Côte d’Ivoire ».

Représentant le Comité de normalisation de la FIF, M. Bilé Aka, a indiqué que « la FIF a développé un concept qui est Tous derrière les Éléphants pour galvaniser les différente couches sociales » à cette compétition continentale.