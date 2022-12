La Côte d’Ivoire renforce son plateau technique sanitaire

Des travaux de rénovation, d’équipement et de mise aux normes de centres de santé à travers le pays, viennent d’être engagés avec l’acquisition d’appareils de dernière génération.Med Afrique, filiale du groupe ivoirien Snedai, poursuit son programme de réhabilitation de centres de santé en Côte d’Ivoire avec la livraison d’imagerie par résonance magnétique de dernière génération, destinés aux Centres hospitaliers régionaux (CHR) de Yamoussoukro, Korhogo et Daloa.

Cette filiale vient de réceptionner trois appareils d’Imagerie par résonance magnétique (IRM) de dernière génération destinés aux Centres hospitaliers régionaux de Yamoussoukro (Centre), Korhogo (Nord) et Daloa (Ouest).

La livraison de ces équipements marque également le lancement de la deuxième phase des travaux de rénovation, d’équipement et mise aux normes de huit centres de santé, notamment trois Centres hospitaliers régionaux (CHR) et cinq Hôpitaux généraux en Côte d’Ivoire.

Des équipements de dernière génération constituent ostensiblement une avancée majeure pour l’imagerie biomédicale et les établissements sanitaires publics en Côte d’Ivoire. Le pays affiche ainsi son ambition de devenir un hub sanitaire de la sous-région ouest-africaine.

Pour ce faire, l’Etat a mis en œuvre depuis 2018 un programme sanitaire de près de 850 milliards de FCFA, prévoyant la réalisation de 20 hôpitaux et la réhabilitation de 22 autres, ainsi que la construction et la réhabilitation de centaines d’établissements sanitaires de premier contact.

A fin mars 2022, la filiale a réalisé la première phase de réhabilitation de sept centres de santé en Côte d’Ivoire, avec pour chacun d’eux, un point d’honneur porté à l’équipement en matériels médicaux et technologiques performants pour les services de médecine générale et de spécialisation.

Ces IRM, d’une puissance de 1,5 tesla viendront non seulement renforcer le plateau technique des centres de santé réhabilités, mais également permettront des avancées majeures dans le diagnostic, le pronostic, et le suivi thérapeutique de multiples pathologies de patients.

Ce programme de réhabilitation des centres de santé rentre dans une nouvelle phase. Grâce à la mobilisation de son personnel et l’engagement de ses partenaires financiers et techniques, les premières phases des réhabilitations, déjà réalisées, offrent un nouveau souffle de modernité dans le paysage sanitaire national, avec des structures de proximité qui répondent à tous les besoins de santé des populations.

La réception des IRM et leur acheminement dans les centres de santé de Yamoussoukro, Korhogo et Daloa ont été réalisés grâce au concours du Groupe Elsmed (spécialiste mondial de la fourniture, l’installation et la maintenance d’équipements biomédicaux de premier choix).

De plus, l’utilisation d’une IRM nécessitant des aptitudes et compétences particulières, le personnel médical a bénéficié entre juillet et août 2022 d’une série de formations médicales gratuites et certifiantes. Ces formations ont été, par ailleurs, assurées par la Société ivoirienne d’imagerie médicale (SIIM).

Pour M. Adama Soumahoro, directeur général de Med Afrique « c’est une immense fierté » pour sa structure de contribuer à l’amélioration du système sanitaire national en offrant des solutions ultramodernes pour la prise en charge médicale des couches les plus vulnérables.

L’acquisition des appareils d’Imagerie par résonance magnétique (IRM) vient « révolutionner le dispositif sanitaire public afin d’élever aux standards nos centres hospitaliers régionaux et réduire les déplacements des populations vers d’autres localités », a-t-il dit.