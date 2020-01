La Côte d’Ivoire classée 2è partenaire commercial africain du Vietnam

La Côte d’Ivoire est classée deuxième partenaire commercial africain du Vietnam avec un volume des échanges entre les deux pays qui a atteint 980 millions de dollars, soit plus de 490 milliards FCFA en 2018, a appris APA mardi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.Le Vietnam et la Côte d’Ivoire ont établi des relations diplomatiques depuis le 6 octobre 1975. Depuis lors, les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays n’ont cessé de se développer chaque jour davantage.

« Sur le plan économique, le volume des échanges commerciaux s’est développé rapidement depuis 2015. En 2018, le volume des deux sens a atteint 980 millions de dollars » a déclaré l’Ambassadeur du Vietnam, Tran Quoc Thuy à la cérémonie d’inauguration du Consulat honoraire du Vietnam à Abidjan.

Dans ce volume, a expliqué le diplomate vietnamien, « le Vietnam a exporté 182 millions de dollars et importé 798 millions de dollars, ce qui porte la Côte d’Ivoire au rang de deuxième partenaire commercial africain du Vietnam ».

Par ailleurs, les deux pays ont déjà signé l’accord sur l’exemption des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques et de service. En outre, ils sont en train de finaliser des accords économiques qui sont considérés comme la base juridique pour développer les relations économiques sur les prochaines années.

Saluant « l’excellence des relations » entre la Côte d’Ivoire et le Vietnam, le Secrétaire général du ministère ivoirien des affaires étrangères, l’Ambassadeur Daouda Diabaté a souligné que l’inauguration de ce Consulat à Abidjan ouvrira de « nouvelles perspectives » entre les deux pays.

« Être nommée Consule honoraire du Vietnam en Côte d’Ivoire est un grand honneur et un privilège pour ma modeste personne. C’est avec un plaisir qui vient du fond du cœur que j’accepte cette grande responsabilité qui m’est confiée », a déclaré pour sa part, la Consule honoraire, Mme Nguyen Le Uyen Phuong, promettant d’accomplir sa « mission avec la plus grande loyauté et tout le savoir nécessaire ».

style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">