La Convention de la société civile ivoirienne dévoile un plan de riposte contre le Covid-19

La Convention de la société civile ivoirienne a présenté lundi à Abidjan un plan de riposte contre le Covid-19, devant couvrir la période avril-mai et juin 2020, décliné en huit axes.Ce plan trimestriel s’étend sur « avril-mai-juin » et se veut une « contribution de la Convention de la société civile ivoirienne à la lutte contre la pandémie du Covid-19 » en Côte d’Ivoire, qui enregistre à ce jour 1 150 cas confirmés au Covid-19, a indiqué à la presse son coordonnateur national Mahamadou Kouma, en marge d’une double cérémonie de présentation de ce plan et de remise de kits.

Selon M. Mahamadou Kouma, ce plan d’action de la Convention de la société civile, sera profilé au sein de dix commissions thématiques. Et les actions seront menées sur des bases objectives pour s’assurer de leur efficacité. Un axe portant suivi-évaluation, devrait permettre de recadrer les objectifs.

« Nous avons dix commissions thématiques au sein de la Convention de la société civile ivoirienne qui sont des pôles d’expertises, à l’image des commissions au plan international, qui embrassent des thématiques transversales », a dit M. Kouma, ajoutant que les études constituent un autre axe de ce plan.

L’un des axes majeurs est celui du renforcement des capacités des observateurs qui seront mis sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce volet vise à former des agents sensibilisateurs, et ce, de façon continue jusqu’à l’éradication du Coronavirus dans le pays.

Les actions d’assistance et de solidarité, sont également un axe de ce plan de riposte Covid-19. Elles devraient permettre de rechercher « quelques moyens » et les apporter aux populations vulnérables de « façon symbolique ». Pour M. Kouma, il s’agit de « traduire notre solidarité à ces populations ».

En outre, la Convention de la société civile envisage de faire le monitoring des mesures prises par le gouvernement, un autre axe, qui vise notamment à faire respecter les mesures barrières édictées pour casser la chaîne de propagation du Covid-19.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});