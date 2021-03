La famille Djuna regorge de talents. Le père Djuna Djanana est une légende vivante de la musique africaine. Ensuite les fils Gims, Dadju et dernièrement Afi sont des chanteurs reconnus et adoré par des millions de fans. Aujourd »hui, c’est Djeasha la sœur qui fait une entrée fracassante dans la scène musicale.

Issue d’une famille qui adore la musique depuis des générations, cette passion a été transmise à Djeasha par son père Djuna Djanana, lui-même ayant connu son heure de gloire aux côtés de Papa Wemba, notamment. Djeasha après avoir consacré une partie de sa vie à construire sa vie de famille décidé aujourd’hui de se lancer dans la musique avec son propre label Djeasha Record.

Née à Yolo, un quartier de Kinshasa en RDC, Djeasha quitte ses parents alors qu’elle n’a qu’un an pour se réfugier à Paris, en 1988. Elle y connait des années difficiles, étant une sans papiers qui erre dans différentes familles d’accueil. Elle n’échappe pas non plus à la dure réalité des squats qui s’enchainent même après avoir connu cinq années de stabilité à Notre-Dame de Nazareth.

Inscrite à l'école élémentaire du quartier, ses frères et elle se mettent toujours en première ligne sur la scène pour les spectacles de théâtre, de danse et font profiter à tous leur passion pour le dessin, la lecture et la musique.

Mais, pendant que la jeune génération de rappeur explose en France avec en première ligne Gims et Dadju, ses frères, ainsi que Darcy, Bedjik, Djelass et autres, Djeasha décidé de se concentrer premièrement sur sa vie de famille. Une famille qui représente aujourd’hui sa force sur laquelle elle s’appuie pour lancer sa carrière de chanteuse.

Depuis maintenant deux ans, Djeasha travaille sans relâche à écrire et trouver les sons qui lui correspondent afin de pouvoir séduire le public. Grâce à l’appui de son mari, elle crée le label Djeasha Record, pour se produire elle-même, presque à l’insu de sa famille. Aujourd’hui, la sœur de Gims et Dadju, deux grandes voix dans l’univers du rap fait entendre sa voix, pleine d’assurance et prête à conquérir son public.

Elle a dévoilé ainsi le 14 février son 1er single, intitulé Pour la vie.