La commune de Bumbu remporte la compétition de la chorale de GTKI/kimbanguiste avec 15.000 USD

La commune de Bumbu a remporté vendredi, la compétition de la chorale de Groupe théâtral kimbanguiste (GTKI), dénommée « Nsisani » avec un montant de 15.000 dollars Us pour les préparatifs du centenaire de l’église kimbanguiste, à Nkamba, son siège international dans la province du Kongo Central.

Cette compétition a réuni les choristes du groupe théâtral kimbanguiste (GTKI) provenant de plusieurs pays et des différentes provinces avec comme but, de construire la ville Sainte (Nkamba) et de préparer le centenaire de l’église dont la commémoration est prévue le 06 avril 2021.

Des coupes ont été remises à 10 groupes des communes et provinces. La chorale ayant donné plus ou moins 10.000$ a reçu une coupe des mains du Chef spirituel, Son Eminence Simon Kimbangu Kiangani.

Le Chef spirituel et représentant légal de l’Eglise de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial s’est dit satisfait du travail abattu par la chorale de Groupe théâtral kimbanguiste ) qui, il a demandé de continuer sur cette lancée, afin d’avoir un bilan positif en 2021.

10.534 personnes ont pris part à la fête du 24 décembre, qui est la reconnaissance officielle de l’église kimbanguiste par l’Etat colonial. La chorale de GTKI a fêté son 60ème anniversaire le 25 décembre 2019 à Nkamba, rappelle-t-on. Source: ACP