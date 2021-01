La présidente de la Commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale, présidée par Jaynet Kabila a présenté, dans un communiqué parvenu mardi à l’ACP, ses condoléances au Commandant suprême des FARDC et Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite à la mort inopinée de 7 militaires des FARDC dans le crash des deux hélicoptères survenu les 30 et 31 décembre derniers sur le trajet Mambasa-Kisangani, dans la province de la Tshopo.

« Au nom de la Commission défense et sécurité et au mien propre, nous présentons nos sincères condoléances les plus attristées aux familles biologiques des illustres disparus, à la grande famille des FARDC et au commandant suprême des FARDC et Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi pour ces grandes pertes », a-t-elle dit.

La disparition de ces militaires, note le communiqué, est une occasion de se souvenir de tous les autres vaillants militaires qui sont tombés dans le champ de bataille partout où il y a de conflits armés et dans l’exercice de leurs fonctions sous le drapeau, ainsi que les compatriotes ayant trouvé la mort dans ces zones de conflits.

La commission a demandé, à cet effet, au gouvernement de la République, d’élucider avec diligence, à travers une enquête approfondie, les circonstances malheureuses et exactes de ce double accident et d’autres crashs enregistrés ces derniers temps par les aéronefs des FARDC afin d’une meilleure prise en charge du secteur.