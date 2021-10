Le chanteur congolais Koffi Olomidé, va célébrer son retour sur la scène internationale le 27 novembre prochain à Paris La Défense Arena en compagnie d’une bonne brochette d’artistes africains. Parmi eux, la présence de Créol.

Il sied de signaler que, ce concert sera la fête de la musique Africaine, comme le soulignait Koffi Olomidé au cours d’un entretien. C’est pourquoi le patron du Quartier Latin a décidé d’inviter pas mal d’artistes.

À l’approche de ce rendez-vous tant attendu, la liste des invités est communiquée au public. Une liste apparemment ouverte, puisque de nouveaux noms d’artistes l’intègrent à quelques semaines de la tenue du concert. C’est le cas de Créol qui vient d’annoncer sa participation au concert de la légende.

Par une publication sur les réseaux-sociaux, la chanteuse a partagé la bonne nouvelle à ses followers. « Ce sera un honneur, un privilège, de partager la scène de Paris La Défense Arena ce 27 novembre avec le monument Koffi Olomidé », annonce-t-elle.

Invitée à cette fête de la musique africaine, Créol va partager la scène avec les plus grands : Davido, Singuila, Innos’B, Charlotte Dipanda, etc. Une marche de plus dans le processus de développement d’une artiste qui souhaite porter la musique gabonaise le plus loin possible.

Source : Akumradio.fm