La Banque mondiale compte octroyer 200 millions USD à la RDC à titre d’appui budgétaire

Appui budgétaire, la Banque mondiale compte octroyer 200 millions de dollars américains à la République Démocratique du Congo. Cependant, cette somme est soumise à certaines actions préalables que le Gouvernement central est appelé à exécuter pour espérer en bénéficier.

Le chef premier ministre Sylvestre Ilunga a réuni, le lundi 06 juillet dernier, à la Primature, autour de lui le vice-Premier ministre en charge du Budget, JeanBaudouin Mayo, le ministre des Finances, José Sele Yalaguli, le Secrétaire du gouvernement, Albert Ekumbaki ainsi que le vice-gouverneur de la BCC, Jules Bondombe Assango.

Question pour lui d’évaluer le niveau d’exécution de ces actions préalables. Selon le vice-Premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Mayo, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga a instruit l’équipe concernée par cette question. Il s’agit des ministres des Finances, du Budget et du gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC).

A chacun de ces personnalités, il incombe la charge de finaliser les actions non encore totalement exécutées, afin de présenter au prochain Conseil des ministres pour approbation la note relative à cet appui budgétaire de 200 millions de dollars américains que compte donner l’institution de Bretton Woods à la RDC.

Me Jean Baudouin Mayo Mambeke, assumant le rôle de porte-parole de cette séance de travail, a indiqué que beaucoup de choses avaient quand même déjà été exécutées. Le moment venu, a-t-il ajouté, la Banque mondiale en sera informée par les ministères des Finances, du Budget et la BCC pour que les 200 millions de dollars d’appui budgétaire soient débloqués et mis à la disposition de la RDC.