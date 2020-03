La 8ème assemblée générale des maires des pays francophones s’est ouverte ce jeudi 5 mars à Lubumbashi

Les maires des pays francophones ont ouvert ce jeudi 5 mars à Lubumbashi, la 8ème assemblée générale placée sous le thème, « rôle des maires en matière de la santé, de l’hygiène et de la protection sanitaire ».

Le maire de la ville de Bukavu, actuellement président en exercice de l’association internationale des maires des pays francophones (AIMPF), a circonscrit le contour ainsi que les objectifs de cette édition.

« Le choix de ce thème s’explique par les crises politiques et conflits armés violents connus par nos pays ces trois dernières décennies avec les conséquences dévastatrices sur les plans humain, économique et politique. La perturbation du tissu social par les conflits armés a occasionné des urgences sanitaires d’une très grande ampleur, créant des maladies transmissibles à caractère endémiques et pandémiques », a précisé Meschac Bilubi maire de la ville de Bukavu.

Les maires des différentes villes de la région des grands lacs membres de cette plateforme régionale sont à Lubumbashi pour partager les expériences dans la prise en charge des problèmes vécus dans leurs entités respectives. Il s’agit notamment des villes du Rwanda, Burundi, Guinée Conakry ainsi que certaines villes de la RDC parmi lesquelles Likasi et Kinshasa qui participent à ces assises, qui vont se poursuivre jusqu’au 7 mars prochain.

Signalons la présence de la Zambie, bien qu’étant un pays anglophone, fait partie des pays invités à cette 8e assemblée générale des Maires des pays francophones.