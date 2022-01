Une dizaine des maisons ont été incendiées et plusieurs dégâts matériels enregistrés à la suite des violents affrontements entre des bandes des brigands (Kuluna) mercredi 26 à d’Idiofa dans la province de Kwilu.

D’après Arsène Kasima, coordonnateur de la nouvelle société civile d’Idiofa, contacté par nos confrères de l’actualité.cd, tout est parti d’une barrière érigée par des jeunes en vue de récolter les contributions financières pour les obsèques d’un habitant décédé. Un conducteur de taxi moto a refusé de contribuer et a été battu à mort. Ce qui a suscité les affrontements entre des bandes de brigands.

« Il y a eu affrontements entre trois groupes et un autre suite au décès d’un jeune garçon. Les jeunes qui ont érigé la barrière demandaient de l’argent, et puis le motocycliste qui habite l’autre camp est passé, et a refusé de payer, il a été brutalisé jusqu’à tomber à la suite des coups qu’il recevait. Les coalisés sont descendus vers les quartiers pour brûler 17 maisons y compris l’institut Tomisa, Bosembo. Ces jeunes gens ont tout emporté: des chèvres, des cochons, vélos, des panneaux solaires, des radios…il y a eu quatre blessés graves. Mais la situation est actuellement sous contrôle de la police » a dit Arsène Kasiama, coordonnateur de la nouvelle société civile d’Idiofa.

Des sources locales renseignent que, ces bandes d’inciviques, opèrent depuis 2021 dans la province de Kwilu précisément dans la ville d’Idioafa.