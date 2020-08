Les notables Nekongo ont annoncé et dénoncé la profanation du mausolée de Joseph Kasa-Vubu, premier président de la République démocratique du Congo, lundi 10 août 2020.

Alors qu’il a été élevé au rang de Héros national Kabila-Lumumba, le mausolée du premier président de la RDC est entouré de drapeau de l’UDPS et d’une banderole érigée sur le lieu.

Sur cette banderole est imprimée trois photos, notamment celle de Christophe Kutilonda dominant la partie droite, de l’actuel Président de la République Félix Tshisekedi, dominant la gauche et de feu Joseph Kasa-vubu en petite taille. Sur la même banderole, on peut lire « Enfin, Joseph Kasa-vubu Héros national » en blanc sur fond noir ; « le président Félix Tshisekedi, nous vous remercions infiniment ». Le nom de Félix Tshisekedi en rouge, domine en grands caractères et en bas de la photo de l’initiateur de la banderole est écrit son nom en blanc sur fond bleu.

Le drapeau de L’UDPS flotte sur le site à côté du mausolée. Les notables Nekongo n’ont pas caché leur mécontentement. « On ne peut pas ériger drapeau et banderole de partis politiques sur la tombe d’un mort. C’est une profanation du mausolée. Joseph Kasa-Vubu n’était pas de L’UDPS », fait savoir l’un des notables.

« Il a mérité d’être élevé au rang de Héros national et comme l’actuel Président de la République, Félix Tshisekedi à penser à lui, nous le remercions infiniment, mais la façon dont L’UDPS a agi est une profanation », a indiqué un habitant de là.

Nous osons croire que l’environnement du mausolée du premier président de la République sera assaini.