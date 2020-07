Kolwezi : la marche l’UDPS réprimée par la Police nationale congolaise

La marche anti Malonda organisé par l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), a été réprimée par la Police, ce jeudi 9 juillet 2020, à Kolwezi (Lualaba).

Malgré l’interdiction du gouvernement provincial la veille, les militants de l’UDPS ont tenté de marcher ce jeudi après avoir brûlés des pneus sur l’avenue Okito (commune de Manika). Ils ont été empêchés par les services de sécurité.

« Nous dénonçons la répression maladroite de la police. Aujourd’hui, nous étions déterminés de parcourir des kilomètres à pied pour dire non à l’entérinement de Ronsard Malonda qui est un fruit du FCC, mais la police nous a empêché », a dénoncé Désiré Kampash, porte-parole de l’UDPS section Kolwezi. Et d’ajouter : « on se félicite de quelques kilomètres qu’on a parcouru ».

Contacté par téléphone le commandant de la ville Emmanuel Banze, a affirmé qu’il n’y a eu aucune interpellation parmi les manifestants. La marche a été réprimée parce qu’elle n’avait pas été autorisée par les autorités.

Source: 7sur7.cd