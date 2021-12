Le tout puissant Moise Katumbi a procédé mardi 21 novembre 2021 au lancement officiel de son parti Ensemble pour la République, à Kisangani la capitale de la province de Tshopo.

L’ancien gouverneur du Katanga a appelé ses partisans venus des 26 provinces à ”ratisser large pour arracher la confiance non pas par des discours et des promesses, mais tout étant aux côtés de la population.

Au cours de ce meeting politique dénommé « Conseil national« , le président de d’Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a appelé ses militants à se mettre résolument au travail, à ne pas céder aux provocations et à promouvoir la culture du fair-play avec les autres partis.

« Les attaques politiques ne doivent pas nous distraire et nous écarter de notre mission. En 2022, nous devons installer le parti partout à travers le pays […] Il faut circuler, parler, témoigner pour encourager les adhésions massives. A ce sujet, il faut passer de maison à maison, de village à village, de quartier à quartier et de commune à commune”. Nous ne devons pas ajouter de l’instabilité politique quand nos armées combattent dans l’Est” Pour celui qui se targue membre de l’Union sacrée et qui ne mettra pas en sourdine les bêtises, un autre Congo est possible”.

Àrrivé lundi 20 décembre pour le lancement officiel de son parti, l’actuel président du Tout Puissant Mazembe a annoncé que 2022 sera l’année d’implantation de Ensemble pour la République sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.

L’ambition de devenir la plus grande formation politique de la République démocratique du Congo que nourrit Moïse Katumbi tend à sa concrétisation.