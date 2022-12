Kinshasa: Soldes dans plusieurs supermarchés à l’occasion des fêtes de fin d’année

Des produits de première nécessité ainsi que des décorations de noël sont en grande promotion dans les grandes surfaces de la ville de Kinshasa. Tour d’horizon.

En cette veille des fêtes de noël et de nouvel an, les grandes surfaces ont fait peau neuve et affichent un visage éclatant. Entre les décorations lumineuses et le réaménagement des rayons, tout est mis en place pour attirer plus de clients et les plonger dans la belle ambiance de fin d’année.

En plus de cela, les prix de plusieurs produits sont revus à la baisse: riz, poulet, lait, huile, boissons, chocolats et autres sucreries sont en baisse. Des soldes ou encore des jeux concours pour gagner des produits en plus que ces achats, tout est mis en oeuvre pour faire sourire les clients.

Dans l’ambiance du moment, des coins photos existent aussi, non loin des espaces décorations ayant tout les accessoires de noël.

Les clients semblent satisfaits de ces belles innovations de fin d’année qui leur permettent de se détendre mais aussi d’obtenir de nombreux produits à moindre coup. La fin d’année peut donc aussi rimer avec tarifs réduits.