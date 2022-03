L’acteur guinéen Moussa Sandiana Kaba dit Grand P et l’influenceuse ivoirienne des Eudoxie séjournent à Kinshasa depuis le 1er mars sur invitation de Gentiny Ngobila, gouverneur de la ville.

Les deux stars sont en tournée de sensibilisation sur le projet Kin Bopeto, programme mis en place pour rendre salubre la ville de Kinshasa. Ce qui agace l’opinion comme c’est le cas de Me Jean Claude Katende.

Le défenseur des droits de l’homme, Me Jean Claude Katende, estime que l’artiste guinéen ne connaît pas bien les problèmes de Kinshasa pour en parler. C’est de l’argent du trésor public gaspillé : « Ngobila nous prend pour des idiots. Il dépense l’argent public pour inviter Grand P qui ne connait pas la ville ni nos problèmes pour venir nous sensibiliser alors que nos acteurs congolais pouvaient bien le faire et nous convaincre. On ne s’amuse pas avec l’argent public », s’est –il indigner.

Pour rappel, l’opération Kin Bopeto a été lancée en 2019 par le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila. Ce projet vaste avait pour objectif de rendre propre la ville qui était remplie d’ordures dans les décharges publiques. Des années après, Kin Bopeto n’a pas impacté visiblement la ville de Kinshasa.