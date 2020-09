« Les lauréats de l’Examen d’État édition 2020 que nous avons interpellés, vont passer nuit au bureau (de la Police). On ne pas va les relâcher. Leurs parents viendront pour payer les amendes pour troubles à l’ordre public ». A dit le Général Sylvano Kasongo.

Face aux dérapages constatés à Kinshasa après la publication des résultats de l’Examen d’État dimanche 27 septembre dernier. Le général Sylvano Kasongo a envoyé ses éléments sur terrain, pour mettre l’ordre et faire respecter les mesures barrières contre la propagation de la Covidi-19.

« Ces arrestations (ont été effectuées) à Mokali, au camp Kabila, au Rond-point Huilleries et à Kalamu ». Le patron de la Police ville de Kinshasa signale que « ces dérapages constatés, par-ci par-là, sont des cas isolés. La Police a pris des dispositions. Nous avons déployé nos hommes dans les endroits que nous connaissons ».

« Se réjouir n’est pas mauvais, mais nous devons nous réjouir de manière décentes avec respect de nos us et coutumes, dans la discipline et le respect des autres ».

Le Général Sylvano Kasongo relève qu »il y a une photo qui circule où une fille est presque nu. Ce n’est pas normal ». Déplore –t-il.

Le général demande aux lauréats de se « réjouir, mais pas en déshabillant, pas en troublant l’ordre public. La Police n’acceptera jamais cela. Nous demandons aux parents d’encadrer leurs enfants ».

Les maires de la ville de Kinshasa dans l’oeil du cyclone. « Nous rappelons à l’ordre certains bourgmestres qui sont censés faire respecter les instructions du gouverneur », tonne le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa.