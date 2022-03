Kinshasa: les députés provinciaux chassés des hôtels pour insolvabilité

Invité à Kinshasa par le Chef de l’État Félix Tshisekedi pour participer au Séminaire d’appropriation du programme de développement local des 145 territoires, les élus provinciaux, ont été chassé de leur hôtel pour insolvabilité.

La plus part de ces députés provinciaux n’ayant pas de résidence dans la capitale congolaise, ont été logés aux frais de l’État. A ce jour, nombreux sont chassés dans les différents hôtels où ils séjournent faute de payement de facture par le gouvernement central comme convenu.

« Notre mission était pour 10 jours, du 19 au 29 mars tel qu’indiquer dans les lettres de missions, aujourd’hui on nous chasse comme de bêtes, on ne comprend plus rien alors que l’argent a été décaissé, nous n’allons pas tolérer cette aventure », a déploré élu provincial trouvé devant son hôtel avec bagages à la main.

Et d’ajoute, « en ce que je sache, le Chef de l’État ne pouvait tolérer ces histoires, il y a un groupe de gens qui cherche à saper son action, nous disons non à la corruption ».

Et si Daniel Aselo déversait sa colère sur les députés provinciaux ? Cette question taraude les esprits, eu égard au climat malsain qui s’est installé depuis l’ouverture de ces assises entre le Vice-premièr Ministre, Ministre de l’Intérieur, Daniel Aselo et députés provinciaux qui l’ont accusé publiquement auprès du Chef de l’État et Premier Ministre de favoritisme, protégeant plusieurs gouverneurs visés par des motions de défiance.

Ce traitement inhumain infligé à ces députés provinciaux qui ont perdu 3 de leurs collègues du Kwilu qui venaient également assister à ce séminaire, prouve à suffisance que ces assises n’ont pas été préparées, pense un analyste.