Le masque remis par le roi des belges Philippe au musée national congolais est « un prêt illimité » de la Belgique à la République Démocratique du Congo.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de la Belgique se sont rendus ce mercredi 8 juin au Musée national de la RDC, qui a été inauguré en 2019 et met en valeur le patrimoine culturel et artistique du Congo.

Le roi a remis au musée national de la RDC un masque géant du peuple Suku. Cet objet dénommé « kakuungu » était utilisé pour des rites initiatiques et avait des vertus protectrices, explique le Palais royal belge.

« Cette œuvre est mise à disposition du Musée national de Kinshasa par le musée royal d’Afrique centrale (MRAC). Ce prêt illimité marque symboliquement le début du renforcement de la collaboration scientifique et muséale entre la Belgique et la RDC », ajoute le Palais Royal.

Les 128.000 objets recensés au MRAC proviennent à 85% de la RDC. Selon ce musée, seul 1% de cette collection vient du pillage. Des études doivent encore être réalisées pour fixer avec précision la provenance d’une bonne part de ces pièces.

Pour rappel, le gouvernement belge a présenté en juillet 2021 une feuille de route pour restituer à la RDC des milliers d’objets culturels acquis abusivement, particulièrement lors des violences commises sous le règne de Léopold II entre 1885 et 1908. Aucun calendrier n’est encore avancé.

De son côté, la RDC a décidé de la création de la commission de rapatriement du patrimoine culturel congolais expatrié du temps de la colonisation belge.