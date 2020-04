Kinshasa : le journaliste indépendant Dieunit Kanyinda testé positif au Covid-19

Dieunit Kanyinda journaliste indépendant et analyste politique a, dans son message parvenu à notre rédaction, révélé avoir été testé positif au Covid-19 alors qu’il était encore asymptomatique.

« Je me souviens que j’étais sur un plateau de télévision avec un confrère comme co-débateur au lendemain de l’annonce du coronavirus en RDC. Ma position était de dire ne pas paniquer, ne pas minimiser. Mais mon confrère disait qu’il faut craindre le pire. Je ne connais ni celui qui m’a contaminé, ni où j’ai été contaminé », a-t-il témoigné.

Grâce aux gestes barrières, ce professionnel des médias affirme avoir réussi à préserver sa famille et ses proches. « Ma famille, mes enfants, mes frères, mes proches sont testés négatifs et épargnés gloire à Dieu. La première et la plus grande chose que j’ai faite qui a peut-être épargné mon entourage ce sont les gestes barrières que j’avais imposés dans ma maison, ma famille et pour moi-même », fait-il savoir.

Kanyinda confirme qu’il est sous cure et annonce qu’il va passer son premier test de guérison ce 23 avril. Toutefois, il demande au gouvernement de disponibilité les moyens nécessaires pour soutenir tous ceux qui participent à la lutte contre cette pandémie.