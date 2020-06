Le gouvernement annonce le déconfinement effectif de la Gombe dès le lundi 29 juin

Confinée depuis le mois d’avril dernier, suite à la montée de la pandémie de la covid-19, le déconfinement de la commune de la Gombe sera effectif dès le lundi prochain.

Selon le gouvernement, seront opérationnelles, dans un premier temps, les activités suivantes : les magasins, les banques, les entreprises de télécommunications, les sièges sociaux, les établissements publics, les sociétés commerciales et industrielles, le rehaussement des effectifs dans les cabinets ministériels ainsi que les restaurants et cafés.

Jolino Makelele ministre de la communication, savoir « qu’ il faut absolument que les structures concernées puissent placer des barrières devant leurs entrées, procéder à la désinfection des lieux avant l’ouverture, procéder à la prise de température par thermoflash devant, placer le dispositif de lavage des mains et application de gel hydroalcoolique, faire respecter les mesures barrières de port du masque et de distanciation sociale, réorganiser les heures d’ouverture et de fermeture, réorganiser le dispositif de nettoyage et organiser le suivi de l’état de santé du personnel ».

Ne sont pas concernés pour l’instant, par cette réouverture, le grand marché, les universités, les instituts supérieurs, les églises, les écoles, les bars et les discothèques.

Le gouvernement a pris cette mesure à l’issue d’une réunion dirigée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, avec les différents acteurs impliqués dans la gestion de la pandémie de Coronavirus en RDC.