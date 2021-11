Les hommes de Sylvano Kasongo, ont bouclé tous les accès de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Ce pour empêcher les manifestants du bloc patriotique d’accéder au bâtiment du siège de la centrale électorale.

« La Police va prendre des dispositions pour isoler le siège de la CENI, pour que personne ne puisse y arriver et troubler l’ordre public. Nous ferons notre travail comme il faut, on usera de tous les moyens légaux pour que l’ordre soit maintenu, et s’il est troublé, nous allons le rétablir avec des armes non létales. Il y aura des interpellations même des arrestations conformément à la loi. Ces personnes seront déférées à qui de droit », a prévenu le général Sylvano Kasongo

Le patron de la police ville province de Kinshasa, a promis d’empêcher le sit-in du bloc patriotique prévu ce lundi devant le siège de la Commission Électorale Nationale Indépendante, au boulevard du 30 juin, selon le général Sylvano Kasongo, le boulevard du 30 juin, est une zone neutre.

« Le sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI n’aura pas lieu. La Police est instruite pour prendre toutes les dispositions pour qu’il y ait le calme et que l’ordre soit maintenu », prévient le Commandant de la Police/ville de Kinshasa, le Général Sylvano Kasongo.

Et d’ajouter : « C’est la décision de l’autorité urbaine que l’endroit choisi n’était pas approprié. C’est une zone neutre. Il avait déjà à l’époque signé un arrêté qui excluait la commune de la Gombe, surtout le Boulevard du 30 juin. Les organisateurs n’ont qu’à choisir un autre site ».

Pour rappel, le sit-in du Milapro et Calcc devrait notamment dire non à la politisation de la CENI, caporalisée et non consensuelle.