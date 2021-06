Plus d’une quinzaine de militants de la coalition Lamuka de Martin Fayulu et d’Adolphe Mozitu ont passé la nuit au cachot du camp Lufungula situé dans la commune de Lingwala.

Ces militants de Lamuka, manifestaient mercredi 23 juin 2021, devant l’Assemblée nationale pour protester contre la révision de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et demandaient sa dépolitisation de cette institution de l’appui à la Démocratie au pays.

Il sied de signaler que, ce n’est pas la première fois que des militants sont arrêtés. « Nous condamnons fermement les arrestations arbitraires de nos camarades, militants et militantes de Lamuka. Nous nous sommes rendus à l’Assemblée nationale pour protester, pour dire non à la loi organique, de la CENI, telle qu’adoptée par les députés du FCC et de CASH. Mais nous ne comprenons pas pourquoi la police nationale, comme sous l’État de monsieur Kabila, est arrivée. Elle a arrêté sans ménagement nos camarades, elle a tiré des gaz lacrymogènes », a déploré Prince Epenge, porte-parole de Lamuka.