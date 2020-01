Kinshasa: des enfants des soldats et des policiers dénonce les inégalités sociales dont ils sont victimes

Réunis au sein de l’Association Telema Mwana Ya Mapinga, les enfants des militaires et ceux des policiers, ont saisi le gouverneur de Kinshasa Gentiny Ngobila, pour l’informer de leur manifestation prévue ce mardi 14 janvier 2020.

Les enfants de militaires et ceux de la police, disent « non aux inégalités sociales entre les enfants des militaires et des policiers à comparer avec d’autres enfants de la République ».

Ces derniers ont adressé une nouvelle lettre à l’autorité urbaine le 8 janvier dernier en guise de rappel. La marche partira du Rond-Point Kintambo Magasin et aura comme point de chute la Cité de l’Union africaine pour le dépôt de leur mémo.