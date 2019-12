Kinshasa : Camille Bolombo nouveau entraîneur principal du FC Renaissance

Camille Bolombo prend les commandes du staff technique du FC Renaissance du Congo. Il a été nommé officiellement mardi 17 décembre dernier par le comité de coordination de l’équipe.

Le technicien congolais, sans club depuis son départ au FC Saint Éloi Lupopo en mars 2018, a pour ambition de relever le niveau de l’équipe qui occupe provisoirement la 9ème place du championnat national avec 19 points.

Ce contrat est d’une durée d’une saison renouvelable. Camille Bolombo sera assistée par Kiki Makengele et Pitshou Manza.

Le nouveau patron du staff technique du FC Renaissance a tenu a remercier le tout puis Dieu créateur et le patron du club de Kinshasa l’évêque Mukuna « Je tiens d’abord à remercier le seigneur, et dire merci à l’évêque ainsi qu’à la grande population de Renaissance. Nous sommes venus au sein de cette formation pour apporter quelque chose de nouveau. Comme nos résultats ont toujours été bien appréciés, nous comptons faire un travail qui sera accompagné des résultats. Et cela se fera qu’avec l’appui de tous les Renais. Nous invitons les supporters de nous soutenir et à nous faire confiance », a déclaré Camille Bolombo.