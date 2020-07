Kindu: les avocats demandent les poursuites pénales contre le procureur A. Kashama pour plusieurs violations des lois du pays

Les avocats du barreau de Kindu ont manifesté le lundi 27 juillet dernier, pour dénoncer la mise sous mandat d’arrêt provisoire de deux de leurs confrères.

Pour exprimer leur mécontentement, une centaine d’avocats vêtus en toge noire ont sillonné les grandes artères de la ville de Kindu, se sont rendus au gouvernorat et à l’assemblée provinciale du Maniema où ils ont procédé à la lecture du mémorandum.

Selon un membre du conseil de l’ordre, la semaine dernière, l’Avocat Amuri Kadima Jérôme, a été mis aux arrêts alors qu’il assistait son client Kasonda Yuma Michel. L’avocat a été transformé en prévenu et arrêté en même temps que son client puis traduit en procédure de flagrance.

Dans leur mémo, ils exigent la démission sans délai du procureur général qu’ils accusent d’être à l’origine des arrestations arbitraires et de tensions entre citoyens et avocats qui assistent leur client. Ces derniers ont listé plus de 11 cas, numéro de RMP et noms des victimes à l’appui.

Les avocats du barreau de Kindu en colères demandent le départ de Monsieur Albert Kashama Ndi Biteketa, Procureur Général près la cour d’Appel du Maniema et les poursuites pénales en son encontre pour plusieurs violations des lois de la République Démocratique du Congo » disent les avocats dans leur mémo.