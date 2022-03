Kin bopeto : le couple Grand P déjà à Kinshasa pour la sensibilisation

L’acteur Guinéen Moussa Sandiana Kaba, alias Grand P et l’influenceuse Ivoirienne, Eudoxie Yao sont arrivés à Kinshasa. Convié par le gouverneur de la cité capitale congolaise, Gentiny Ngobila, le couple grand P, va prendre part à la campagne de sensibilisation autour de Kin bopeto.

Le gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentiny Ngobila, va, à cet effet, organiser une soirée de Gala ce vendredi 4 mars 2022, au site touristique, Aqua Splash, situé à Limete, une des communes de Kinshasa. Cette soirée, permettant à Grand P de passer sensibiliser autour de Kinshasa bopeto.

Notons que l’influenceuse Ivoirienne, Eudoxie Yao bénéficie d’une grande popularité suite à la rondeur de son corps et de ses seins volumineux qu’elle prend plaisir à partager avec ses fans à travers des photos ultra-sexy qu’elle poste sur ses pages Instagram, Facebook et autres.

Signalons tout de même que, le misicien Grand P, est le premier artiste Guinéen à avoir atteint six millions d’abonnés sur Facebook. Atteint de progéria qui lui donne un physique différent, il était longtemps victime de moquerie et de marginalisation à cause de son apparence. Toutefois, il s’est fait connaître du grand public au cours d’un spectacle organisé par Kerfalla Kanté au palais du peuple de Conakry.

Rappelons qu’après la CAN 2019 en Egypte, plusieurs Stars vont s’afficher avec lui tel qu’Oumou Sangaré Affou Kéïta, Sidiki Diabaté et l’invitent dans des concerts et matchs de football, ce qui lui vaudra une grande popularité aujourd’hui.